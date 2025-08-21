Calciomercato Milan, Harder sfuma? Dal Portogallo: “Ha scelto il Rennes”

Conrad Harder, attaccante dello Sporting Lisbona, era stato accostato al Milan, ma il suo futuro potrebbe essere al Rennes. I rossoneri in questa finestra di calciomercato hanno deciso di ingaggiare un centravanti e nelle ultime ore hanno accelerato per Victor Boniface. Nonostante sia tutto fatto per l'innesto del nigeriano, il cui arrivo in Italia è previsto per la giornata di venerdì 22 agosto, un altro attaccante potrebbe unirsi alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Tra i nomi che si sono fatti anche quello del classe 2005.
Calciomercato Milan, il Rennes piomba su Harder: ecco la sua volontà
Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'A Bola', prestigioso quotidiano portoghese. Secondo quanto riportato, infatti, Conrad Harder avrebbe deciso di giocare nel Rennes nella stagione che verrà. Nonostante l'interesse del Milan, confermato anche dalla testata lusitana, il ragazzo avrebbe optato per giocare in Ligue 1. La cifra che andrà nelle casse dello Sporting Lisbona dovrebbe essere di 20 milioni di euro, che era di fatto la richiesta iniziale del club della capitale già al club rossonero e che però rappresentava un investimento forse troppo oneroso.
