Calciomercato Milan, Harder sfuma? Dal Portogallo: “Ha scelto il Rennes”

Conrad Harder, attaccante dello Sporting Lisbona, era stato accostato al Milan, ma il suo futuro potrebbe essere al Rennes. I rossoneri in questa finestra di calciomercato hanno deciso di ingaggiare un centravanti e nelle ultime ore hanno accelerato per Victor Boniface. Nonostante sia tutto fatto per l'innesto del nigeriano, il cui arrivo in Italia è previsto per la giornata di venerdì 22 agosto, un altro attaccante potrebbe unirsi alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Tra i nomi che si sono fatti anche quello del classe 2005.