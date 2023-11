Calciomercato Milan – Attaccante, Guirassy difficile per due motivi

Cifra, che, chiaramente, rappresentata un'opportunità ghiotta per tanti club europei. Al Diavolo piace, ma arrivare a Guirassy non sarà facile per due motivi secondo la 'rosea'. Il primo è che il giocatore non vorrebbe forzare l'uscita dallo Stoccarda già a gennaio, con la squadra che, in questa stagione, sta andando bene ed è addirittura in zona Champions nella classifica del campionato.

Al ragazzo piacerebbe però giocare nella Premier League inglese — Il secondo è che c'è molta concorrenza su di lui e Guirassy, se proprio dovesse andare via, sceglierebbe un club di Premier League, torneo in cui vorrebbe giocare, anziché la Serie A italiana. Ad ogni modo, il Milan - che lo ha visionato due volte dal vivo con Geoffrey Moncada nelle ultime tre settimane - resta pienamente in corsa. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Krunic non va: ecco chi può arrivare al suo posto >>>

