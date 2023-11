Calciomercato Milan – Attaccante, piace molto anche Adams: il punto

Akor Adams, bomber del Montpellier, seguito dal Milan per il calciomercato invernale. Non costa molto, ma segna a raffica. Le ultime news

Parlando delle mosse del Milan per il calciomercato di gennaio 2024 , 'La Gazzetta dello Sport' ha rivelato come Jonathan David non sia l'unico obiettivo del Diavolo e neanche l'unico nella Ligue 1 francese: ai rossoneri, infatti, piace molto anche Akor Adams . In particolare, piace al direttore tecnico Geoffrey Moncada .

Calciomercato Milan: fari puntati su Adams

Classe 2000, centravanti nigeriano in possesso di un gran fisico e molto potente, Adams è un bomber che segna a raffica. Ha fatto 15 gol (soltanto in campionato) tra aprile e luglio in Norvegia, all'epoca in cui indossava la maglia del Lillestrøm. Giunto, poi, la scorsa estate in Francia ha proseguito a segnare.