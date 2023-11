Calciomercato Milan – Attaccante, occasione David: può arrivare subito

Se l'anno passato, infatti, JD9 rivaleggiava con Kylian Mbappé nella classifica cannonieri della Ligue 1 , in quest'annata David non solo ha segnato appena 2 gol contro i 13 del giocatore del PSG , ma è anche in notevole difficoltà. Non segna da 10 partite e, nelle ultime tre, ha fatto la panchina , prima di partire titolare nell'ultimo weekend contro il Tolosa . Ma soltanto per via della squalifica di Yusuf Yazıcı . David, contro la squadra biancoviola di proprietà del fondo RedBird , ha però offerto un'altra prova negativa.

Lille, Paulo Fonseca: "Difficile restare con lui in futuro"

Insomma, crisi nera per lui. E incomprensibile Tanto che Fonseca, allenatore dei 'Dogues', ha detto: "Non ci sono ragioni per tale mancanza di fiducia in sé. È fortissimo. Sappiamo che sarà difficile restare con lui in futuro". In suo soccorso è arrivato anche il Presidente del Lille, Olivier Letang: «Non ci nascondiamo, Jonathan sta attraversando un periodo più difficile. Ma i quindici giorni in Nazionale gli faranno bene». Nell'attesa, magari, che il Diavolo arrivi a salvarlo, comprandolo per portarlo in Serie A e regalargli, magari, nuovi stimoli per un'esperienza di alto profilo. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Krunic non va: ecco chi può arrivare al suo posto >>>