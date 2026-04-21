Calciomercato Milan: Gila prima scelta, ma Lotito fa il prezzo

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Calciomercato, Milan in pressing su Gila: cifre, dettagli e possibili alternative

Mario Gila, obiettivo di calciomercato del Milan
Il Milan punta Mario Gila della Lazio per la difesa 2026/2027: Tare spinge, ma la concorrenza e le richieste della Lazio rischiano di complicare l’affare
Redazione PM

Mentre Massimiliano Allegri prepara la sfida contro la Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a San Siro, la dirigenza rossonera lavora già alla costruzione del Milan 2026/2027. Con il probabile ritorno in Champions League, servirà una rosa più profonda per affrontare al meglio la doppia competizione e garantire rotazioni adeguate.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il primo nome per rinforzare la difesa è quello di Mario Gila. Il centrale è considerato la priorità, con un vantaggio netto rispetto agli altri profili monitorati. Igli Tare lo conosce bene: fu lui a portarlo alla Lazio nel 2022 e da tempo sponsorizza l’idea di un trasferimento a Milano.

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L’operazione, però, non è semplice. Claudio Lotito valuta il difensore tra i 20 e i 25 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. La richiesta è sostenuta anche dalla forte concorrenza: Napoli, Inter e Juventus sono alla finestra. Inoltre, il 50% dell’eventuale incasso dovrà essere girato al Real Madrid.

Le alternative hanno un profilo diverso. Kristensen dell’Udinese piace ma è considerato un gradino sotto, mentre Victor Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid Castilla, rappresenta un investimento per il futuro. Il Milan ha scelto la sua priorità: ora serve trovare l’intesa economica.

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