Calciomercato Milan: Gila prima scelta, ma Lotito fa il prezzo

L’operazione, però, non è semplice. Claudio Lotito valuta il difensore tra i 20 e i 25 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. La richiesta è sostenuta anche dalla forte concorrenza: Napoli, Inter e Juventus sono alla finestra. Inoltre, il 50% dell’eventuale incasso dovrà essere girato al Real Madrid.