Goretzka, centrocampista centrale tedesco classe 1995, andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, invece, il 30 giugno di quest'anno. Pertanto, è già partito il pressing dei rossoneri per ingaggiarlo a parametro zero a partire dalla prossima stagione. Nei giorni scorsi, ha rivelato il 'CorSport', nuovi contatti con i suoi rappresentanti. Non sarà facile arrivare al giocatore, comunque, visto che è sul taccuino dei club di mezzo mondo. In particolare, sull'ex Schalke 04 e Bochum c'è l'Atlético Madrid. In Germania dicono che i 'Colchoneros' vorrebbero provare ad anticipare l'affare a questa sessione di mercato per bruciare la concorrenza.