Calciomercato, il Milan pensa al futuro: Gila e Goretzka. Uno dei due è vicino: il punto

Gila e Goretzka, il Milan prova a giocare d'anticipo sul mercato: la situazione
Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio e Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco, sono due obiettivi del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Ma la società si sta già muovendo ora, contattando club ed entourage
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, resterà attento ad eventuali occasioni per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri nell'immediato. Ma anche come, nello specifico, il Diavolo stia già intavolando negoziati per la prossima finestra estiva. In particolare, per due operazioni: una relativa a Mario Gila, l'altra a Leon Goretzka.

Calciomercato, Gila e Goretzka per il Milan 2026-2027? Le news

Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, andrà in scadenza di contratto con la Lazio il 30 giugno 2027, ma non ha intenzione di siglare il rinnovo con il sodalizio del Presidente Claudio Lotito. Sembra che i rossoneri, sotto traccia, stiano già trattando con i capitolini il trasferimento del numero 34 biancocelestealla corte di Allegri a partire dal prossimo 1° luglio per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Gila avrebbe un nuovo e più remunerativo contratto quinquennale, la Lazio un discreto quantitativo di milioni - per un giocatore a scadenza - la cui metà andrà girata al Real Madrid per accordi pregressi.

Goretzka, centrocampista centrale tedesco classe 1995, andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, invece, il 30 giugno di quest'anno. Pertanto, è già partito il pressing dei rossoneri per ingaggiarlo a parametro zero a partire dalla prossima stagione. Nei giorni scorsi, ha rivelato il 'CorSport', nuovi contatti con i suoi rappresentanti. Non sarà facile arrivare al giocatore, comunque, visto che è sul taccuino dei club di mezzo mondo. In particolare, sull'ex Schalke 04 e Bochum c'è l'Atlético Madrid. In Germania dicono che i 'Colchoneros' vorrebbero provare ad anticipare l'affare a questa sessione di mercato per bruciare la concorrenza.

