Calciomercato Milan – Interesse forte e concreto per Güler

Un calciomercato partito con il 'botto' per il Milan. Manca ormai pochissimo per il passaggio di Sandro Tonali dai rossoneri al Newcastle. Il primo obiettivo dell'attacco del Diavolo viaggia spedito verso l'altra parte del Naviglio. Marcus Thuram ha scelto l'Inter. Per questo il Milan dovrà rivedere i suoi piano. In attacco si valutano Scamacca e Morata, mentre a centrocampo un nome potrebbe essere quello di Samardzic. Il Diavolo sarebbe anche fortemente interessato a Güler. Ecco le ultime.