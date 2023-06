Calcimercato Milan – Thuram ha scelto l’Inter | PM NEWS

Sfuma un obittivo di calciomercato. Secondo quanto ci risultaMarcus Thuram ha scelto la corte dell'Inter rispetto a quella del Milan. L'inserimento dei nerazzurri è stato improvviso e molto forte. Il Milan era fiducioso e il ragazzo aveva dato apertura alla destinazione. Importante nella scelta di Thuram il modulo: il francese preferisce il 3-5-2 per poter giocare come seconda punta. Ora i rossoneri dovranno guardarsi intorno alla ricerca di un'altra soluzione per l'attacco. LEGGI ANCHE: Milan, pericolo Bundesliga per Güler? Le ultime