Calciomercato Milan – Güler in Bundesliga? L’indizio dell’allenatore

Un Milan che dovrà muoversi molto in questo calciomercato . Occhi su molti prospetti in giro per l'Europa. Uno tra questi Arda Güler interessantissimo prospetto turco su cui ci sarebbe mezza Europa. Il classe 2005 piacerebbe molto alla dirigenza rossonera, ma ci potrebbero essere brutte notizie. Ecco le ultime novità.

"Il primo allenatore di Arda Güler, Erol Tokgözler, ha parlato con Berk Sayar. Ecco le sue parole: 'Ho parlato con il padre di Arda Güler due giorni fa. Stanno per prendere una decisione in questo momento. Quello che capisco dall'atteggiamento di suo padre sembra essere la Germania. Potrebbe essere il Dortmund o senza di lui potrebbe essere il Lipsia . Sentivo che Arda Güler sarebbe andato in Germania'".