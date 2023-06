Calciomercato Milan – Su Thuram torna l’Inter: contatti nelle ultime ore

Un calciomercato che parte col botto quello del Milan. Sandro Tonali andrà al Newcastle ormai mancano solo gli annunci. Non solo: si scalda anche il mercato in entrata con il possibile derby per Davide Frattesi. Inoltre i rossoneri continuano a lavorare per la punta. Il primo nome resta quello di Marcus Thuram che si libererà tra pochi giorni a parametro zero. La risposto del francese dovrebbe arrivare in settimane, ma occhio alle ultime indiscrezioni di calciomercato.