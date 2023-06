Dalla Turchia: “Lettera del Milan al Fenerbahçe per Güler”

Come riportato da Yagiz Sabunuoglu di SportDigital, il Milan ha inviato una lettera di autorizzazione al Fenerbahçe per parlare con Güler

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato. Uno dei nomi più interessanti e caldi è quello di Arda Güler, talento turco che sta atttirando le attenzioni di molte squadre europee. Come riportato da Yagiz Sabunuoglu di SportDigital, il Milan ha inviato una lettera di autorizzazione al Fenerbahçe per avviare colloqui ufficiali con Arda Güler, esterno turco classe 2005. Il calciatore si può liberare pagando la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Sul calciatore turco ci sarebbe un forte pressing di club europei come Barcellona e altri della Bundesliga. LEGGI ANCHE: Milan, pericolo Bundesliga per Güler? Le ultime