Il Milan continua con la ricerca di calciatori importanti in questo calciomercato. La dirigenza dovrà lavorare per consegnare la rosa a Stefano Pioli. Un ruolo che potrebbe essere rinforzato è quello della mediana. Il Diavolo potrebbe essere interessato a un calciatore della Serie A.

Calciomercato Milan, contatti per Samardzic

Gianluca di Marzio ha parlato di un nuovo nome per il centrocampo rossonero. Il Milan sarebbe interessato in questo calciomercato a Samardzic. Contatti in corso tra i rossoneri e l'Udinese per il giocatore.