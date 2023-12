Calciomercato Milan – Difensore cercasi: Gabbia ipotesi plausibile

In salita le opzioni Badiashile e Kiwior

Per il quotidiano torinese, poi, sarebbero in salita le piste che portano a Benoît Badiashile (Chelsea) e Jakub Kiwior (Arsenal), sebbene per quest'ultimo il manager dei 'Gunners', Mikel Arteta, non abbia smentito una possibile partenza nella finestra di riparazione del mercato invernale. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>