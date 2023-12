Calciomercato Milan – Difensore, Kiwior primo obiettivo del Diavolo

Magari, con un diritto di riscatto da valutare la prossima estate. L'Arsenal, secondo la 'rosea, può aprire ad una soluzione del genere con Mikel Arteta, manager basco dei 'Gunners', che ha già fatto capire che non bloccherà un'eventuale partenza di qualche calciatore.

Nei rossoneri sarebbe subito titolare al fianco di Tomori — Kiwior ha giocato, finora, 11 partite in stagione con l'Arsenal, di cui 5 da titolare (2 in Coppa di Lega), ma non è di certo un insostituibile. Per il Milan di Stefano Pioli, invece, dato l'infortunio di Malick Thiaw, farebbe subito il titolare al fianco di Fikayo Tomori al centro della difesa.

Il Milan è convinto che Kiwior sia il nome giusto, anche perché, avendo già giocato in Italia, non dovrà affrontare l'iter dell'inserimento in un nuovo campionato. Il Diavolo lo aveva già seguito all'epoca con molto interesse. All'Arsenal non ha brillato in un anno, però al Milan potrebbe tornare quel giocatore tanto ammirato al 'Picco' fino al 2022. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>

