Calciomercato Milan – Gabbia in uscita: accordo con la Salernitana?

Sandro Tonali non sarà l'unico calciatore italiano a lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Anche Matteo Gabbia, infatti, cambierà casacca in questa sessione di trattative. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come il club di Via Aldo Rossi abbia incontrato gli agenti di Gabbia e che, insieme, tutti hanno deciso che per il futuro professionale del difensore classe 1999 è meglio cambiare aria.