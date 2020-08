Calciomercato Milan – Gabbia può partire in prestito: l’idea rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso in casa Milan. Si lavora sulle entrate, Tonali e Bakayoko su tutti, ma attenzione anche a qualche uscita. Dopo aver ufficializzato il prestito di Marco Brescianini, i rossoneri stanno pensando al prestito di Matteo Gabbia. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il difensore classe 1999 potrebbe partire per giocare con più continuità altrove. L’idea è quello di cederlo in un club di Serie A, così che possa ritornare alla base con un anno in più di esperienza nel nostro campionato.

