Calciomercato Milan – Gabbia in bilico tra cessione e conferma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, c’è incertezza sul futuro di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999 che ha ben figurato con la maglia della Prima Squadra del Milan alla sua prima, vera esperienza in Serie A.

Qualora i rossoneri centrassero l’obiettivo della qualificazione in Europa League, allora Gabbia potrebbe restare in organico, a disposizione di Stefano Pioli, per alternarsi con Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio (quando rientrerà), oltre che con il nuovo centrale che arriverà.

Il suo nome, tra l’altro, giovane e del vivaio, potrà fare molto comodo per la lista UEFA. Nel caso, però, il Diavolo non si qualificasse ai gironi di Europa League, a quel punto Gabbia potrebbe, come Léo Duarte, partire con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità. ECCO PERCHÉ MUSACCHIO NON SARÀ PIÙ CEDUTO >>>