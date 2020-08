Calciomercato Milan – Musacchio è ‘bloccato’ in rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su Mateo Musacchio, classe 1990, difensore centrale argentino (di passaporto spagnolo) che gioca nel Milan dalla stagione 2017-2018, quando fu acquistato dal Villarreal per poco meno di 18 milioni di euro.

Il contratto di Musacchio con il Milan scadrà il 30 giugno 2021 e il club, che non vuole rinnovare il suo accordo con il numero 22, avrebbe voluto venderlo in questa sessione di calciomercato, anche perché Musacchio ha perso il suo posto di titolare nella squadra di Stefano Pioli, nel corso dell’ultima stagione, superato nelle gerarchie da Simon Kjaer.

L’infortunio alla caviglia sinistra occorso all’argentino, però, ha commentato ‘Tuttosport‘, ha un po’ scompigliato i piani del club di Via Aldo Rossi. Operato a giugno, si rivedrà in campo non prima di novembre: tempistiche, queste, che difficilmente rendono Musacchio appetibile sul mercato e, pertanto, per lui si va verso una permanenza al Milan. ECCO CHI PUNTA IL DIAVOLO COME RINFORZO PER LA RETROGUARDIA >>>