CALCIOMERCATO – Musacchio non parte: ecco perché / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan aveva intenzione di modificare il pacchetto arretrato, acquistando un giocatore giovane, ma già pronto per giocare titolare. Dunque un prospetto di sicuro talento. Per farlo, però, avrebbe dovuto liberare uno slot, cedendo Mateo Musacchio, difensore argentino classe 1990, in scadenza di contratto il prossimo anno.

L’obiettivo e la speranza erano di ricavare almeno 9 milioni. A rovinare i piani rossoneri però c’è stato l’infortunio del numero 22: difficilmente tornerà in campo prima di novembre e, dunque, difficilmente potrà essere ceduto. Nessun club spenderebbe quelle cifre per un giocatore che salterà quasi mezza stagione e di 30 anni.

Ecco perché si va verso la permanenza di Musacchio, con il Milan che dovrà attendere almeno gennaio per effettuare queste operazioni. Nella video news tutte le ultime. CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>