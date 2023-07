Parlando del calciomercato del Milan, il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come con il Villarreal i rossoneri non abbiano imbastito soltanto una trattativa (per altro ormai definita) per l'acquisto di Samuel Chukwueze. Slegata, ma contestuale, c'è anche l'operazione di cessione di Matteo Gabbia al 'Sottomarino Giallo'.