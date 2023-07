Calciomercato Milan – Musah, ecco cosa potrà fare la differenza

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come Yunus Musah resti un obiettivo - concreto - del Diavolo per rinforzare la mediana del tecnico Stefano Pioli .

Calciomercato Milan, Musah piace sempre molto

Il centrocampista statunitense, classe 2002, in possesso del passaporto italiano, è un altro elemento, come Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, 'box-to-box'. È in grado di sapersi disimpegnare sia da mezzala in un centrocampo a tre sia da mediano in una linea a due.