Calciomercato Milan – Gabbia sempre più vicino al Villarreal: le ultime

Matteo Gabbia è pronto a lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Il difensore classe 1999 è ad un passo dagli spagnoli. Le news

Matteo Gabbia , difensore centrale classe 1999 , è pronto a lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Sta, infatti, per trasferirsi nella Liga , al Villarreal , con la formula del prestito secco .

La conferma è arrivata dalla distinta con le formazioni ufficiali dell'amichevole tra Real Madrid e Milan che si disputerà al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.) dalle 04:00 ora italiana. Gabbia, che avrebbe dovuto giocare titolare, va invece in tribuna : al suo posto, al centro della retroguardia della squadra di Stefano Pioli , il giovane Jan-Carlo Simić della Primavera .

Gabbia, dunque, nelle prossime ore dovrebbe far rientro in Europa per finalizzare il suo trasferimento al 'Sottomarino Giallo' di Quique Setién. Percorso inverso, invece, farà Samuel Chukwueze, che raggiungerà il Diavolo dopo una lunga ed estenuante trattativa. Lui, però, si trasferirà a titolo definitivo dagli spagnoli. Segui il LIVE testuale di Real Madrid-Milan >>>