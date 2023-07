Amichevole Real Madrid-Milan, la diretta della partita | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.) dove tra poco, alle 04:00 ora italiana, assisteremo all'amichevole tra il Real Madrid di un vecchio cuore rossonero, Carlo Ancelotti e il Milan di Stefano Pioli. Si tratta dell'esordio del Diavolo nel Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti d'America. Prossime due partite, contro Juventus e Barcellona. Intanto, però, restate con noi per il LIVE testuale della sfida tra 'Blancos' e rossoneri. Non perdetevi neanche un'azione in diretta!