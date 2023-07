Amichevole Real Madrid-Milan, debutta la nuova seconda maglia 2023-2024

In occasione dell'amichevole tra Real Madrid e Milan il Diavolo sarà in campo per la prima volta con la nuova seconda maglia 2023-2024

In occasione dell'amichevole tra Real Madrid e Milan , in programma alle 04:00 ora italiana al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.), gradita novità per il Diavolo di Stefano Pioli .

Il Milan, infatti, al cospetto dei 'Blancos' dell'amico Carlo Ancelotti, indosserà per la prima volta la nuova seconda maglia per la stagione 2023-2024. Il kit 'Away', denominato 'The Lucky One', quello delle grandi vittorie. Anche il Real scenderà in campo per la prima volta con la nuova divisa da trasferta.