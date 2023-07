Calciomercato Milan – Duello tra neopromosse per aggiudicarsi Gabbia

Matteo Gabbia è al centro del calciomercato in uscita del Milan, sono infatti due le società neopromosse che provano l'assalto al difensore

In un calciomercato sempre più acceso e attivo è sempre il Milan ad essere al centro di diverse trattative sia in entrata che in uscita. Negli ultimi giorni si era anche parlato di una possibile cessione di Matteo Gabbia ad un altro club italiano ma ora la strada si sarebbe complicata.