Facundo González al Milan in questo calciomercato estivo? Scenario possibile, visto che Matteo Gabbia è in partenza da Milanello. Il punto

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parlando del calciomercato del Milan , ha evidenziato come, nei contatti con il Valencia per l'acquisto di Yunus Musah , il Diavolo potrebbe anche parlare di Facundo González .

Calciomercato Milan: opzione Facundo González per la difesa

Il difensore centrale uruguaiano, classe 2003, mancino naturale in possesso del passaporto italiano, infatti, interessa al club di Via Aldo Rossi come possibile sostituto di Matteo Gabbia, che dovrebbe andare via con la formula del prestito. Su di lui c'è il Genoa.