Calciomercato Milan Futuro, ceduto Skoczylas al Cracovia

Fuori dall'Italia prosegue il calciomercato. Se per la Serie A e per gli altri principali campionati europei, il mercato si è chiuso ormai 8 giorni fa, ciò non è vero per alcune federazioni in giro per l'Europa. Ecco che dunque il Milan continua a trattare giocatori in uscita. Questo non sta accadendo solo per esuberi della prima squadra, ma anche per alcuni ragazzi del Milan Futuro e, più in generale, del settore giovanile. Negli ultimi giorni, ad esempio, la dirigenza rossonera ha raggiunto un accordo con il Cracovia - squadra polacca - per la cessione a titolo definitivo di Mateusz Skoczylas. Il trequartista classe 2006 era stato acquistato dal Zagłębie Lubin nell'estate del 2023. Il ragazzo, in realtà, non ha mai giocato in Serie C con la formazione under-23, bensì ha collezionato qualche presenza con la Primavera.