Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan Futuro, ceduto Skoczylas al Cracovia

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan Futuro, ceduto Skoczylas al Cracovia

Calciomercato Milan Futuro, ceduto Skoczylas al Cracovia
Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione di Mateusz Skoczylas al Cracovia. Il classe 2006 era stato preso per la formazione U23
Redazione PM

Fuori dall'Italia prosegue il calciomercato. Se per la Serie A e per gli altri principali campionati europei, il mercato si è chiuso ormai 8 giorni fa, ciò non è vero per alcune federazioni in giro per l'Europa. Ecco che dunque il Milan continua a trattare giocatori in uscita. Questo non sta accadendo solo per esuberi della prima squadra, ma anche per alcuni ragazzi del Milan Futuro e, più in generale, del settore giovanile. Negli ultimi giorni, ad esempio, la dirigenza rossonera ha raggiunto un accordo con il Cracovia - squadra polacca - per la cessione a titolo definitivo di Mateusz Skoczylas. Il trequartista classe 2006 era stato acquistato dal Zagłębie Lubin nell'estate del 2023. Il ragazzo, in realtà, non ha mai giocato in Serie C con la formazione under-23, bensì ha collezionato qualche presenza con la Primavera.

Il comunicato ufficiale del club

—  

(fonte: acmilan.com)

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateusz Skoczylas al KS Cracovia SA.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Leao e Nkunku ancora a parte, Estupinan in dubbio. Le ultime>>>

Il Club ringrazia Mateusz per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Leggi anche
Calciomercato, Simic nel mirino dell’Al-Ittihad: il Milan osserva interessato
Calciomercato, l’Inter punta un ex obiettivo del Milan: ecco di chi si tratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA