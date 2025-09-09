Calciomercato, l’Inter punta un ex obiettivo del Milan: ecco di chi si tratta

Koulierakis: ecco chi è il talento greco in passato vicino al Milan , ed oggi obiettivo dell'Inter—
Kostantinos Koulierakis, fu accostato al Milan già nell'inverno del 2023 quando ancora giocava al PAOK. Tuttavia, nonostante l'interesse dei rossoneri il giocatore decise di trasferirsi in Germania, al Wolfsburg, per 12 milioni di euro. Ad oggi la sua valutazione è per lo meno triplicata.
Si tratta di un difensore mancino, molto giovane, che abbina velocità, aggressività e abilità nei duelli aerei. In Bundesliga ha collezionato 36 presenze, 2 assist e 4 cartellini gialli. Inoltre, ha collezionato già 16 presenze con la nazionale maggiore della Grecia. Dunque per l'Inter non sarà facile portarsi a casa il talento greco, così come non lo era stato per Milan già 2 anni fa.
