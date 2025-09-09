Calciomercato, l’Inter punta un ex obiettivo del Milan: ecco di chi si tratta

Kostantinos Koulierakis , fu accostato al Milan già nell'inverno del 2023 quando ancora giocava al PAOK . Tuttavia, nonostante l'interesse dei rossoneri il giocatore decise di trasferirsi in Germania, al Wolfsburg, per 12 milioni di euro. Ad oggi la sua valutazione è per lo meno triplicata.

Si tratta di un difensore mancino, molto giovane, che abbina velocità, aggressività e abilità nei duelli aerei. In Bundesliga ha collezionato 36 presenze, 2 assist e 4 cartellini gialli. Inoltre, ha collezionato già 16 presenze con la nazionale maggiore della Grecia. Dunque per l'Inter non sarà facile portarsi a casa il talento greco, così come non lo era stato per Milan già 2 anni fa.