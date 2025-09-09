Pianeta Milan
Calciomercato, l’Inter punta un ex obiettivo del Milan: ecco di chi si tratta

Calciomercato, l'Inter si muove su un giovane talento seguito in passato anche dal Milan. Ecco di chi si tratta.
Francesco De Benedittis

Il calciomercato estivo è finito, ed ora le squadre iniziano già a muoversi in ottica futura per completare le rose magari rimaste incomplete dopo quest'ultima sessione. In quest'ottica si muove anche l'Inter, che secondo quanto riportato da Tuttosport avrebbe messo nel mirino un ex obiettivo del Milan.

Si tratta infatti del difensore greco classe 2003, Kostantinos Koulierakis, attualmente in forza al Wolfsburg con il quale ha un contratto fino al 2029. Per i nerazzurri si tratterebbe di un colpo in ottica futura, per sostituire Acerbi e De Vrij.

Koulierakis: ecco chi è il talento greco in passato vicino al Milan , ed oggi obiettivo dell'Inter

Kostantinos Koulierakis, fu accostato al Milan già nell'inverno del 2023 quando ancora giocava al PAOK. Tuttavia, nonostante l'interesse dei rossoneri il giocatore decise di trasferirsi in Germania, al Wolfsburg, per 12 milioni di euro. Ad oggi la sua valutazione è per lo meno triplicata.

Si tratta di un difensore mancino, molto giovane, che abbina velocità, aggressività e abilità nei duelli aerei. In Bundesliga ha collezionato  36 presenze, 2 assist e 4 cartellini gialli. Inoltre, ha collezionato già 16 presenze con la nazionale maggiore della Grecia. Dunque per l'Inter non sarà facile portarsi a casa il talento greco, così come non lo era stato per Milan già 2 anni fa.

