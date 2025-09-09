Calciomercato, Simic nel mirino dell’Al-Ittihad: il Milan osserva interessato

Il calciomercato in Italia e nei principali campionati europei è ormai chiuso da 8 giorni. Non vale la stessa cosa per alcuni campionati esteri, tra cui l'Arabia. In Saudi Pro League il mercato è ancora aperto e varie squadre sono tutt'ora molto attive sul mercato. Tra queste, l'Al-Ittihad. Il club di Benzema e Kanté, in particolare, è alla ricerca di un profilo giovane per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, in cima alla lista del club arabo ci sarebbe l'ex Milan Jan Carlo Simic. Il difensore gioca attualmente nell'Anderlecht, in Belgio. Di seguito, si riporta ciò che ha scritto tramite il suo profilo X.