Calciomercato, Simic nel mirino dell’Al-Ittihad: il Milan osserva interessato

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, via X ha annunciato che Jan Carlo Simic, ex difensore del Milan, è nel mirino dell'Al-Ittihad
Il calciomercato in Italia e nei principali campionati europei è ormai chiuso da 8 giorni. Non vale la stessa cosa per alcuni campionati esteri, tra cui l'Arabia. In Saudi Pro League il mercato è ancora aperto e varie squadre sono tutt'ora molto attive sul mercato. Tra queste, l'Al-Ittihad. Il club di Benzema e Kanté, in particolare, è alla ricerca di un profilo giovane per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, in cima alla lista del club arabo ci sarebbe l'ex Milan Jan Carlo Simic. Il difensore gioca attualmente nell'Anderlecht, in Belgio. Di seguito, si riporta ciò che ha scritto tramite il suo profilo X.

Ex Milan, Simic va in Arabia?

Ecco le parole del giornalista: "L'Al-Ittihad sta lavorano su un'aggiunta di giocatore giovane dopo Doumbia e l'obiettivo come difensore centrale è Jan Carlo Simić. Le trattative con l'Anderlecht sono in corso per anticipare la Lazio che vuole acquistarlo per gennaio 2026. Simić è in cima alla lista dell'Al-Ittihad".

Il Milan osserva interessato la vicenda poiché possiede il 20% sulla futura rivendita del giocatore, pattuito un anno fa al tempo della cessione all'Anderlecht.

