Calciomercato Milan, futuro Bonaventura: spunta l’ipotesi Verona

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il futuro di Giacomo Bonaventura è ancora un’incognita. Svincolato dal Milan, aspetta l’offerta giusta per firmare. Tanti i club interessati, ultimo dei quali l’Hellas Verona.

Il Verona vorrebbe Bonaventura ed è pronta a proporgli un contratto di due anni, fino al giugno 2022. Non sono ancora note le cifre, nell’indiscrezione dei colleghi di tuttomercatoweb.com, ma le richieste di Jack e Mino Raiola sono altissime. Superiori ai 2 milioni di euro.

Difficile un futuro Torino, mentre l’Atalanta dopo diversi sondaggi si sarebbe ritirata dalla corsa. Bonaventura s’è preso qualche giorno di tempo per decidere. Oltre all’Hellas Verona, attenzione anche al Benevento. Sono loro le due squadre in pole position per Jack.

