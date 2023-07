Calciomercato Milan – Frattesi, i retroscena di un affare ‘saltato’

Per la 'rosea', dunque, durante il pranzo ognuno ha ribadito il proprio punto di vista. Furlani ha sondato il terreno per un'eventuale trattativa, premettendo, però, come la valutazione che il Sassuolo faceva di Frattesi fosse eccessiva. Carnevali ha ribadito che le richieste dei neroverdi non sarebbero cambiate. Dal confronto, di fatto, non è scaturita un'offerta concreta da parte del Milan, anche perché Carnevali ha prospettato a Furlani come l'Inter, meta preferita del giocatore, aveva conservato il proprio vantaggio.