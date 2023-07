Calciomercato Milan – Frattesi va all’Inter: cifre e dettagli dell’affare

Il tutto, senza dimenticarsi della Roma che, sorniona, osservava tutto a distanza, forte di quel 30% sulla rivendita del cartellino di Frattesi che sarebbe potuto diventare un'arma in più nei confronti della concorrenza. Alla fine, però, il patto di ferro tra Sassuolo e Inter per Frattesi ha retto, al di là della cortina di fumo stesa da entrambi i club per giorni e il 'piano B' per Lazar Samardzic partorito nell'ultima settimana.

Affare da 33 milioni di euro: il 30% alla Roma nel 2024 — Ieri, invece, la parola 'fine' ad una vicenda di calciomercato andata avanti pure troppo per le lunghe. Le cifre, secondo 'La Gazzetta dello Sport': Frattesi in nerazzurro in prestito oneroso (5 milioni di euro) con obbligo di riscatto, fissato a 22 milioni di euro, che dovrebbe scattare a febbraio 2024. Al Sassuolo, dunque, oltre a 27 milioni di euro totali, anche il cartellino dell'attaccante Samuele Mulattieri, valutato 6 milioni di euro.

Un'operazione complessiva da 33 milioni di euro, dei quali una decina, nella prossima stagione, finirà nelle casse della Roma. La cessione di Marcelo Brozović all'Al-Nassr per 18 milioni di euro ha consentito all'Inter di avere la liquidità per centrare il colpo Frattesi. Al giocatore andrà un contratto di cinque anni, con scadenza 30 giugno 2028, da 2,8 milioni di euro netti a stagione. Visite mediche, forse, già domani o venerdì. Il giocatore avrà, così come in Emilia, la maglia numero 16. Milan, un colpo da 90 per la fascia destra >>>