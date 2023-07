Calciomercato Milan – Fascia destra, il Diavolo punta un colpo da 90

Neanche una settimana ufficiale per questa sessione estiva di calciomercato che il Milan ha già annunciato i suoi primi due colpi: Marco Sportiello, portiere preso a parametro zero dall'Atalanta per sostituire il rumeno Ciprian Tătărușanu e Ruben Loftus-Cheek, pagato 20 milioni di euro (bonus inclusi) al Chelsea per rimpiazzare, numericamente, Sandro Tonali, ceduto al Newcastle United per 80 milioni di euro (sempre bonus inclusi). Il terzo acquisto? Domani: sono in programma, infatti, le visite mediche per Luka Romero, esterno d'attacco che arriverà gratis dalla Lazio. E non è finita qui ...