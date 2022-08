Calciomercato Milan – Sarebbe Fofana l’ideale sostituto di Kessié

Seko Fofana, capitano del RC Lens ed ex Udinese, obiettivo di calciomercato del Milan? Possibile, fosse solo per le caratteristiche tecniche

Daniele Triolo

'Il Giornale' in edicola questa mattina ha specificato come, in questo calciomercato estivo, il Milan debba cercare un valido sostituto di Franck Kessié. Se, infatti, con i nuovi acquisti, la trazione della squadra di Stefano Pioli è diventata decisamente anteriore, dietro, contro l'Udinese, il Diavolo non ha schermato bene la difesa come accaduto per tutta la seconda parte della scorsa stagione.

Calciomercato Milan: ancora possibile arrivare a Fofana?

Patita, di fatto, l'assenza di un 'muro' come Kessié, che anche nelle giornate meno brillanti, ad ogni modo, filtrava una serie incredibili di palloni consentendo ai difensori di non trovarsi troppo in difficoltà o alle prese con la gestione di innumerevoli situazioni di parità numerica. Ma come si sostituisce un giocatore come l'ivoriano volato a parametro zero al Barcellona? I nomi accostati ai rossoneri, in questo mercato, sono stati davvero tanti.

Per 'Il Giornale', però, si trattasse soltanto di una mera questione di caratteristiche tattiche ed atletiche e non di prezzo Paolo Maldini e Frederic Massara si sarebbero già fiondati su Seko Fofana. Classe 1995, centrocampista e capitano del RC Lens, Fofana in una recente intervista rilasciata in Francia ha palesato il suo interesse a vestire la maglia rossonera qualora i dirigenti del club di Via Aldo Rossi bussassero alla porta dei 'sangue e oro'.

Il vantaggio di prendere Fofana in questo calciomercato estivo? Non avrebbe bisogno di troppo tempo per integrarsi al meglio, avendo già giocato nella nostra Serie A per quattro stagioni con la maglia dell'Udinese. In bianconero dal 2016 al 2020, Fofana ha totalizzato 119 partite tra campionato e Coppa Italia, con 13 gol e 12 assist all'attivo. Milan, un bomber nel mirino. E lui ricambia la corte! Le ultime news di mercato >>>