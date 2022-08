Calciomercato Milan – Fofana apre ai rossoneri: sarebbe una garanzia

Seko Fofana, ex Udinese oggi al RC Lens, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Il giocatore ha fatto capire che verrebbe in rossonero

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in merito al calciomercato del Milan , ha parlato della situazione di Seko Fofana , classe 1995 , ex centrocampista dell' Udinese che ieri, in un'intervista, ha aperto alla possibilità di un suo trasferimento in maglia rossonera.

Fofana sarebbe una garanzia per il Milan, giacché conosce già il nostro campionato, avendovi giocato per quattro stagioni. Dunque, non avrebbe problemi di adattamento. Il suo è uno dei nomi che in Via Aldo Rossi stanno considerando per sostituire Franck Kessié. Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>