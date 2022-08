Calciomercato Milan – Centrocampo, gli obiettivi sono Onyedika e Onana

Raphael Onyedika e Jean Onana sono gli obiettivi di calciomercato del Milan per il centrocampo. Il Diavolo investirà su uno dei due

Il Milan , in questi ultimi giorni di calciomercato , acquisterà un centrocampista. Raphael Onyedika e Jean Onana , secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sono i due nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara .

Il primo, classe 2001, è nigeriano e gioca in Danimarca, nelle fila del Midtjylland; il secondo, classe 2000, è camerunense e milita, invece, in Francia, nel Bordeaux, da questa stagione retrocesso in seconda serie.