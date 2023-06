Calciomercato Milan – Fofana può tornare ad essere un obiettivo reale

Seko Fofana, ex Udinese oggi al RC Lens, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate? Al Diavolo è sempre piaciuto, ma costa moltissimo

Con l'imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle , il Milan , in questo calciomercato estivo, è alla caccia di centrocampisti di qualità. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, un vecchio pallino del club rossonero, ora, può tornare ad essere un obiettivo reale.

Calciomercato Milan, può tornare in auge l'idea Fofana

Si tratta di Seko Fofana, classe 1995, centrocampista ivoriano e capitano del RC Lens. Il nome di Fofana è molto gradito a tutta la società, ma aveva dei costi proibitivi. Il giocatore, già ammirato in Serie A con l'Udinese, è reduce da una grande stagione con i 'sangue e oro' (culminata con la qualificazione in Champions League) ma vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia.