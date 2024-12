Calciomercato Milan – Il Chelsea piomba su Fofana: pronta l’offerta super

Youssouf Fofana, secondo quanto riferito dalla Spagna, sarebbe finito nel mirino del Chelsea, disposto a fare pazzie pur di convincere il Milan a cederlo. Il centrocampista francese, come noto, è uno dei più positivi in questa prima fase della stagione in casa rossonera. In un momento in cui la classifica in Serie A non sorride e in Champions League c'è stato un avvio non del tutto convincente, l'ex Monaco ha dimostrato ampiamente di valere l'investimento che è stato fatto. E l'assist confezionato per Tijjani Reijnders contro il Verona non è altro che l'esempio lampante di questo fatto.