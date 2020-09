Calciomercato Milan – Florentino e Soumaré alternative a Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come il Milan abbia pronte due alternative nel caso in cui non si concretizzasse il ritorno di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea.

Florentino Luís (Benfica)

Una risponde al nome di Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese del Benfica. Il suo agente, però, ha spiegato di recente a Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, come il suo assistito non possa aspettare il Milan in eterno.

Boubakary Soumaré (Lille)

Non tramonta, poi, neanche la pista che porta a Boubakary Soumaré, sempre del 1999, centrocampista francese di origini senegalesi di proprietà del Lille. Qui, però, le cifre sono diverse, più alte…

