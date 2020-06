Calciomercato Milan – Fiorentina su Paqueta, ma c’è un intoppo …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ questa mattina in edicola, il sogno della Fiorentina, per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione, è Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino.

Tonali, però, valutato 50 milioni di euro, è conteso anche da Inter e Juventus, con i viola che, nella corsa al numero 4 delle ‘Rondinelle‘, sembrano partire in netto svantaggio. Ecco perché il club gigliato valuta tutte le alternative a Tonali: quella principale risponde al nome di Lucas Paqueta.

Classe 1997, al Milan dal gennaio 2019, Paqueta può essere ceduto e la Fiorentina, in tal caso, sarebbe in prima fila. La pista he porta all’ex Flamengo, però, è tutt’altro che semplice per la società di Rocco Commisso. Per cederlo, infatti, i rossoneri chiedono non meno di 30 milioni di euro.

Cifra che i viola non vorrebbero spendere. A MENO CHE NON PRENDA PIEDE UNO SCAMBIO CHE SOLLETICA L’APPETITO DEL DIAVOLO >>>