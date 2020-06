MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 17 giugno 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la finale di Coppa Italia in programma questa sera a Roma tra Napoli e Juventus. Per quanto riguarda i rossoneri, il quotidiano di Torino riporta i dettagli dell’accordo ormai imminente con Ralf Rangnick.

