Calciomercato Fiorentina – Sogno Tonali, i viola non mollano | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Sebbene, ormai, per il suo cartellino sembra ci sia ridotti ad una corsa tra Inter e Juventus, con i nerazzurri favoriti, la Fiorentina non si è ancora rassegnata a veder sfumare il sogno di acquistare Sandro Tonali dal Brescia.

I viola di Rocco Commisso, infatti, seguono da tempo il gioiello del Brescia, classe 2000 e, come riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, in occasione di Fiorentina-Brescia di lunedì sera, ore 19:30, allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze, ci sarà l’ultima occasione di riparlarne tra le società.

Massimo Cellino, Presidente delle ‘Rondinelle‘, valuta Tonali 50 milioni di euro. I viola hanno messo sul piatto quella cifra, ma il Brescia ha respinto la proposta per motivi non meglio precisati. Logico pensare, quindi, che ai lombardi convenga imbastire un accordo con Inter o Juventus anche per via di eventuali, gradite contropartite tecniche.

Chissà se la Fiorentina riuscirà a strappare Tonali alle big del nostro calcio e ad inserirlo nell’organico viola per la stagione 2020-2021. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>