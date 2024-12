Calciomercato Milan – Fazzini lontano? Una big pronta a chiudere l’affare

Jacopo Fazzini è lontano dal Milan? Una big è pronta a chiudere l'affare per il calciatore dell'Empoli in questo calciomercato invernale

"Su Fazzini c’è forte l’interesse del Milan, mentre il centrale albanese è un pallino del diesse Manna del Napoli. Quello che posso dire è che per Fazzini è stato fissato un prezzo non inferiore ai 13/14 milioni di euro e anche per Ismajli si parla di cifre di un certo peso. Insomma altre due importanti plusvalenze per la società".