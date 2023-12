Calciomercato Milan – Cala a picco il prezzo. Occasione da non perdere!

Occasione da non perdere? Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. Possibile un prezzo di saldo per un giovane talento

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato . Manca sempre meno alla sessione invernale e i rossoneri dovranno lavoroare alacremente, alla ricerca dei giusti profili da inserire in squadra. A gennaio, spesso, si cercano le occasioni del mercato, magari a un prezzo più basso, ma che possano rendere tantissimo. Per questo il Milan potrebbe guardare anche in Francia, per cercare un vecchio obiettivo rossonero. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, che occasione!

Un giocatore già accostato al calciomercato del Milan. Stiamo parlando del giovane talento Rayan Cherki. Appena ventenne, il fantasista sembrava poter essere in rampa di lancio, invece una stagione al di sotto delle aspettative per tutta la squadra, ne ha pesantemente tagliato il valore. Cherki, quindi, diventa un'occasione da prendere al volo. Come riporta L'Équipe, il Lione potrebbe chiedere 'solamente' 10 milioni per lasciarlo partire, anche perché il contratto di Cherki scade tra 18 mesi. Milan, un'occasione da non perdere.