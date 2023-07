Calciomercato Milan – Sfida al Chelsea per Cherki del Lione | News

Il Milan sarebbe in lotta con il Chelsea per provare ad accaparrarsi le prestazioni del giocatore del Lione Rayan Cherki

Da diversi giorni è ormai cominciata la sessione estiva di calciomercato e il Milan ha già dimostrato di essere sul pezzo con quattro innesti già ufficializzati. La dirigenza del Diavolo starebbe comunque continuando a lavorare per provare a fare in modo che Stefano Pioli cominci la prossima stagione con un organico all'altezza.

Secondo quanto riferito da 'Caught Offside'Milan e Chelsea sarebbero entrambe su Rayan Cherki del Lione, sebbene i Blues siano in vantaggio per la maggior disponibilità economica. Il club francese vorrebbe 50 milioni di euro per il giovane talento, mentre da Londra credono di poter chiudere anche a 40 milioni. E intanto il Diavolo osserva interessato.