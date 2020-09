Calciomercato Milan – Enigma Paqueta: domani altra chance per lui

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – È Lucas Paqueta l’argomento del focus di approfondimento del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Il quotidiano torinese, infatti, ha ricordato la carriera italiana di Paqueta, titolare fisso, con tante luci, nei primi sei mesi rossoneri con Gennaro Gattuso in panchina.

Paqueta male con Giampaolo e Gattuso

Certo, in termini di gol ed assist avrebbe potuto fare meglio, ma Paqueta, comunque, dava l’impressione di essere un calciatore pienamente coinvolto nel progetto tecnico rossonero. Cosa che, invece, non si è ripetuta nella stagione 2019-2020, la sua prima completa a Milano, iniziata con Marco Giampaolo e terminata con Stefano Pioli.

Chiuso da Çalhanoglu, scarso feeling con Ibrahimović

Con nessuno dei due tecnici è sbocciato il feeling. Il brasiliano si è intristito ed è diventato, di fatto, un panchinaro di lusso, con poche chance per potersi mettere in mostra sul terreno di gioco. Chiuso dall’esplosione vigorosa di Hakan Çalhanoglu e non propriamente allineato, almeno all’inizio, con Zlatan Ibrahimović, per Paqueta si è più volte ipotizzato un arrivederci al Milan.

PSG, Benfica, Fiorentina: nessuno ha preso Paqueta

Una cessione, con la formula del prestito (magari per 18 mesi o biennale), che avrebbe contribuito a rilanciare Paqueta lontano dall’aria meneghina. Il PSG lo ha sedotto ed abbandonato, il Benfica lo avrebbe voluto nell’ambito di uno scambio con Florentino Luís. Poi c’è stato l’interesse della Fiorentina che, ad oggi, non sembra più essere sulle tracce di Paqueta.

Paqueta, doppietta contro il Novara

Di fatto, il calciatore ad oggi non ha offerte e, per lui, l’unica soluzione è quella di cercare il rilancio in maglia rossonera. Mercoledì pomeriggio, a Milanello, Paqueta ha segnato due gol contro il Novara, aprendo e chiudendo i giochi nel 4-2 finale dei rossoneri. Ibra lo ha fulminato un paio di volte, con lo sguardo, per dei palloni buttati via dall’ex talento del Mengão.

Poi, però, lo ha spedito in rete. Paqueta, se ben motivato, in assenza di offerte importanti, può rappresentare un’ottima alternativa a Çalhanoglu e Pioli cercherà di recuperarlo a discreti livelli per il bene della squadra.

Domani altra occasione per il numero 39 in Milan-Monza

Domani sera, in Milan-Monza, il calciatore sudamericano avrà un’altra chance per convincere l’allenatore che non è poi così male e che nelle rotazioni può tranquillamente rientrare anche lui come arma in più del Diavolo nella corsa ad un posto in Champions League.

Anche perché, non giocando, Paqueta rischia anche di non essere più convocato in Nazionale … UN CLUB EUROPEO SI STA AFFACCIANDO ALLA FINESTRA PER IL NUMERO 39 >>>