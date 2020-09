Milan, un poker al Novara per iniziare: doppietta per Paqueta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan riparte sotto il segno di Lucas Paqueta. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il resoconto della prima amichevole stagionale del Milan. Ieri pomeriggio, a Milanello, infatti, il Diavolo ha rifilato un poker al Novara, compagine di Serie C, dimostrando di aver mantenuto inalterato il feeling con il gol dimostrato nell’ultima parte dello scorso campionato.

Milan-Novara, i marcatori: doppietta di Paqueta

Zlatan Ibrahimovic, capitano rossonero, non ha segnato, ma ha fatto segnare. Mattatore dell’incontro è stato il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, autore di una doppietta. In rete anche Diego Laxalt e Davide Calabria. In pratica, tutti calciatori che i ‘rumors‘ di calciomercato vorrebbero in odore di cessione. Il Diavolo, sotto 0-2 nel primo mini-tempo da 20′, ha poi messo a segno due reti in ciascuna delle altre due piccole frazioni di gioco per il 4-2 finale.

4-2-3-1 confermato e Paqueta sugli scudi

L’arrivo di Sandro Tonali, Tiémoué Bakayoko e Brahim Díaz, ha sottolineato la ‘rosea‘, creerà ‘problemi’ di abbondanza a Stefano Pioli, il quale, però, nel primo test-match della stagione 2020-2021, è ripartito dal 4-2-3-1. Ibrahimovic, nonostante i pochissimi allenamenti sulle gambe, si è presentato subito tirato a lucido, indossando la fascia di capitano e trascinando i ragazzi rossoneri. Ha prima servito a Paqueta l’assist per il primo gol del Diavolo, quindi ha sfiorato in un paio di circostanze la gioia personale.

Pioli, esperimenti tattici per le tante assenze

Tra impegni con le Nazionali e giocatori in ritardo di condizione, Pioli si è arrangiato con gli elementi che aveva a disposizione. Theo Hernández ha giocato 20′ da difensore centrale al fianco di Léo Duarte, Calabria ha giocato anche da centrocampista centrale e da esterno offensivo alto a destra. La vera sorpresa, come detto, è stato però Paqueta: l’ex Flamengo ha aperto e chiuso le marcature, ma è anche entrato nelle azioni degli altri due gol rossoneri. Per lui, queste settimane di avvicinamento alla stagione potrebbero fungere da ‘vetrina’.

Si aspettano offerte per Paqueta

A ‘Casa Milan‘, per ora, aspettano offerte convincenti per Paqueta, esubero di lusso. Cominceranno ad arrivare ora che ha dato un saggio delle sue comunque indiscutibili qualità? LE ULTIME DI MERCATO SULL’INTERESSE ROSSONERO PER FEDERICO CHIESA >>>