TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 4 settembre 2020.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus. Questa sera, in occasione dell’incontro Italia-Bosnia, valevole per la Nations League, i difensori bianconeri Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini marcheranno Edin Dzeko, uno degli obiettivi della ‘Vecchia Signora‘ per l’attacco.

Forse il principale, visto che Luís Suárez potrebbe restare al Barcellona qualora Lionel Messi non andasse più via. In alto, sotto la testata, spazio proprio agli impegni della Nazionale Italiana, che oggi indosserà la nuova maglia, quella che accompagnerà gli azzurri anche agli Europei.

Nel riquadro verticale, spazio al calciomercato dell’Inter, con Arturo Vidal che non vede l’ora di ritrovare Antonio Conte in nerazzurro. Quindi, a quello del Torino, con il tecnico Marco Giampaolo che spinge per avere Lucas Torreira dall’Arsenal. Infine, in basso, il colpo dell’Atalanta, che ha prelevato Cristian Romero dalla Juventus per 25 milioni di euro.

