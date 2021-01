Calciomercato Milan – Ecco Tomori: il Diavolo non si ferma | News

Calciomercato Milan: Tomori ad un passo dai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fikayo Tomori, classe 1997, difensore centrale canadese naturalizzato inglese, sarà il terzo rinforzo del Milan nel mercato di gennaio dopo Soualiho Meïte e Mario Mandžukić. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Con un rinforzo per reparto, in pratica, il Milan sta lanciando un segnale al campionato. I rossoneri, allo Scudetto, adesso sembrano crederci veramente. Questa sessione invernale ricorda, in un certo qual modo, quella del gennaio 2011. All’epoca il Diavolo portò a Milano tre giocatori: Urby Emanuelson, Mark van Bommel ed Antonio Cassano.

Tutti e tre furono, in qualche modo, decisivi per la conquista del titolo di Campione d’Italia qualche mese più tardi. Con Tomori, intanto, il tecnico rossonero Stefano Pioli va a rimpolpare un settore, quello della difesa, che ha perso Léo Duarte, ceduto all’İstanbul Başakşehir ed Andrea Conti, passato ieri al Parma.

Tomori, intanto, è pronto a sbarcare a Milano. La formula del trasferimento dal Chelsea al Milan sarà quella del prestito con diritto di riscatto a cifre inferiori a 30 milioni di euro. Il ragazzo, in rossonero, cercherà di trovare spazio e di stupire. Un po’ come, dodici mesi fa, accadde a Simon Kjær, giunto con la medesima formula dal Siviglia.

Con i risultati che, oggi, sono sotto gli occhi di tutti … Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>