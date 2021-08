Calciomercato Milan – Ecco Messias: segui la sua giornata | LIVE NEWS

Il LIVE del primo giornato rossonera di Junior Messias, nuovo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, su PianetaMilan

Junior Messias, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è appena giunto presso la clinica 'La Madonnina' per i test medici

Il Milan ha chiuso con il Crotone, nel corso della notte, la trattativa per l'acquisto di Junior Messias. Il fantasista brasiliano, classe 1991, arriverà in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Oggi il calciatore sudamericano vivrà la sua prima giornata da calciatore del Milan: seguila, minuto per minuto, con il nostro LIVE di calciomercato!